Grottaminarda domani la seduta del Consiglio comunale

Domani si terrà una seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Grottaminarda, convocata dalla Presidente del Consiglio alle 19:15 in prima convocazione. In caso di mancato svolgimento, l’assemblea si riunirà il giorno seguente, venerdì 1° maggio, alle 19:30, in seconda convocazione. Entrambe le riunioni si svolgeranno senza orario di tolleranza. La convocazione è stata annunciata dalla Presidente del Consiglio Comunale.

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, in prima convocazione, e per dopodomani, venerdì 1° maggio, alle ore 19:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.Sede e diretta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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