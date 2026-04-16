Piano formativo Puglia Fesr | parte da Bari il progetto per cambiare volto alla pubblica amministrazione

È partito da Bari il progetto legato al piano formativo della regione Puglia nel quadro del Fesr, volto a rinnovare e migliorare la pubblica amministrazione locale. La nuova programmazione europea ha avviato le sue attività, coinvolgendo le strutture regionali in un percorso di aggiornamento e sviluppo delle competenze. L’iniziativa mira a rafforzare le capacità degli uffici pubblici e adeguarli alle esigenze del contesto attuale.

Si accendono i motori della macchina amministrativa regionale per la sfida della nuova programmazione europea. Lunedì 20 aprile 2026, gli spazi della Fiera del Levante ospiteranno il calcio d'inizio del nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Maxi intervento da 10 milioni per cambiare volto al litorale di Rimini nord: cosa prevede il progettoApprovato il documento di fattibilità: previste nuove scogliere al largo e l’allungamento del molo per migliorare qualità delle acque e sicurezza Una... Coldiretti, parte il primo progetto formativo per i giovani agricoltori: i dettagliHa preso il via giovedì 5 il primo appuntamento dedicato ai giovani di Coldiretti Ferrara, che a seguito delle decisioni dell’assemblea di fine anno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Puglia che crea: le politiche regionali guidano la moda verso il futuro; Protezione Civile, radiocomunicazioni strategiche per la gestione delle emergenze; Puglia Beni Comuni, la Regione Puglia finanzia un progetto anche a Martina Franca; Direzione O.r.a.: attivo uno sportello gratuito per orientamento, formazione e lavoro. Al via il Piano Formativo specialistico del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027: primo appuntamento il 20 aprile alla Fiera del Levante di BariBARI - Parte ufficialmente il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Il primo appuntamento è fis ... giornaledipuglia.com Puglia, industria in allarme: bloccati i bandi regionali Fesr-FseIndustriali pugliesi preoccupati per lo stop della Regione a nuove richieste per finanziare investimenti nelle imprese previste dal Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021-27. Le richieste già istruite sono pari a 2 ... ilsole24ore.com Il Comune di Cerignola è stato ammesso a finanziamento per l’attivazione del progetto “ . ”, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FS - facebook.com facebook …della Regione Puglia - Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in collaborazione con @ArtiPuglia, si inserisce nelle azioni di promozione del Programma Regionale Puglia FESR – FSE+ 2021/2027. #coesioneitali #opportunitapuglia #prpuglia2127 x.com