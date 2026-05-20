La Provincia dà i lavori a Biagioli Per la Bagnorese 150mila euro

La Provincia ha affidato alla ditta di Roberto Biagioli, ex presidente dell’Orvietana, un appalto da 150mila euro per lavori sulla strada Bagnorese. La strada, che collega una frazione di Canale, è stata chiusa da gennaio a causa di una frana estesa che ha reso inaccessibile la via. I lavori prevedono interventi di messa in sicurezza per ripristinare la percorribilità e garantire l’accesso alla zona interessata. La ditta si occuperà delle operazioni nel prossimo periodo.

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