La Provincia dà i lavori a Biagioli Per la Bagnorese 150mila euro
La Provincia ha affidato alla ditta di Roberto Biagioli, ex presidente dell’Orvietana, un appalto da 150mila euro per lavori sulla strada Bagnorese. La strada, che collega una frazione di Canale, è stata chiusa da gennaio a causa di una frana estesa che ha reso inaccessibile la via. I lavori prevedono interventi di messa in sicurezza per ripristinare la percorribilità e garantire l’accesso alla zona interessata. La ditta si occuperà delle operazioni nel prossimo periodo.
Sarà la ditta di Roberto Biagioli, ormai ex presidente dell’ Orvietana, ad effettuare i lavori da 150mila euro per la messa in sicurezza della strada Bagnorese, interrotta da gennaio a causa di un esteso fronte franoso che ha isolato la frazione di Canale. I lavori sono stati concessi dalla Provincia del presidente Stefano Bandecchi in affidamento diretto al Gruppo Biagioli srl perchè l’importo è inferiore alla soglia oltre la quale il codice degli appalti impone lo svolgimento di una gara. Se la notizia dell’imminente avvio dell’intervento permette di tirare un sospiro di sollievo soprattutto agli abitanti di Canale, costretti a farsi vari... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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