Finge di essere un agente segreto e promette lavori al Governo | truffa da 150mila euro arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di aver finto di essere un agente segreto, promettendo lavori al Governo in cambio di migliaia di euro. Secondo le indagini, avrebbe incassato circa 150mila euro prima di essere fermato. La sua truffa ha coinvolto diverse persone che hanno creduto alle sue proposte ingannevoli. L'arresto è stato eseguito questa mattina dagli agenti delle forze dell'ordine.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di essersi finto un agente segreto: prometteva lavori al Governo in cambio di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Finge di essere il nipote e chiede 3mila euro: arrestato 26enneUn copione ormai noto: un finto nipote in difficoltà, una richiesta urgente di denaro contante e la pressione psicologica per non dare tempo alla... Leggi anche: La truffa dell’agente segreto che ti trova lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro Aggiornamenti e notizie su Finge di essere un agente segreto e... Temi più discussi: Finge di essere incaricato di un maresciallo dei carabinieri per truffare un anziano; Sciacallo in corsia all'Umberto I: finge di essere un operaio e ruba la borsa a una donna al capezzale del marito; Chieti, finge di essere un diplomatico, ruba auto da 40mila euro durante il test drive: arrestato 59enne; Finge di essere un finanziere e chiede soldi, ma l’anziana lo incastra: arrestato un 46enne. Finge di essere un manager per alloggiare gratis negli hotel di lusso: 13ª condanna per un 48enneL’uomo, residente a Seregno, avrebbe truffato decine di strutture ricettive in tutta Italia usando false identità ... laprovinciadivarese.it Ex militare dell’Esercito finge di essere carabiniere e svaligia un’anziana: beccato in flagranteLa storia del figlio arrestato: la truffa del falso carabiniere colpisce ancora È una storia che si ripete, con una crudeltà che non si attenua mai. Un a ... infodifesa.it Finge di essere carabiniere per truffare anziana, arrestato 19enne Il suo tentativo di allontanarsi precipitosamente è stato, però, vano perchè il malvivente è stato prontamente bloccato... - facebook.com facebook