Domani sera alle 19:40 su Rete 4 va in onda un nuovo episodio de La Promessa, in cui Angela inganna Petra per aiutare Curro e Lope a fuggire dalla tenuta. Petra cerca conforto con la cuoca dopo il furto del figlio, mentre Angela mette in atto un piano per far uscire i due uomini e smascherare il killer di Curro.

Petra conforta la cuoca afflitta per il furto del figlio, mentre Angela mette in atto un piano audace per far scappare i due dalla tenuta per smascherare il killer di Curro La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la verità viene finalmente a galla, ma porta con sé solo dolore: mentre una tregua impensabile scuote le cucine, Curro e Lope si trasformano in nobili acquirenti per dare la caccia al mandante del tentato omicidio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 18 marzo: Angela inganna Petra e aiuta Curro e Lope a fuggire

Articoli correlati

La Promessa anticipazioni 8 marzo: Angela partecipa alla missione di Curro e LopeEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro e Lope entrano nel Casinò Reale per smascherare Basilio, ma Angela sfida le...

La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2026: Lope, Curro, Angela e la missione in incognito al casinò© US MediasetUna missione in incognito attende il cuoco Lope Ruiz, il “valletto” Curro Exposito e la giovane Angela Figueroa nelle prossime puntate...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Promessa anticipazioni

Temi più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 18 marzo: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 21 marzo; La Promessa, cosa succede nella puntata dell'11 marzo: anticipazioni; La Promessa, anticipazioni 16-21 marzo 2026: Cruz complotta contro Jana, tensioni tra Manuel e la famiglia.

La promessa anticipazioni 18 marzo 2026: Angela inganna Petra e parte il piano di Curro!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 marzo 2026? Vediamo le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La promessa, anticipazioni mercoledì 18 marzo 2026: Eugenia non mollaEugenia non molla, la sua intenzione è quella di andare da Cruz! Nel frattempo, ... msn.com

Cosa succederà a la prossima settimana Ecco le : -->> https://www.tvsoap.it/2026/03/la-promessa-anticipazioni-dal-22-al-28-marzo-2026/ - facebook.com facebook

La Promessa, anticipazioni 16-22 marzo 2026: segreti pericolosi per Jana, tensioni tra Manuel e Cruz x.com