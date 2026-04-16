Licola dj set abusivo con 700 persone | sequestrato lido

A Licola, durante una notte sono state presenti circa 700 persone in un dj set organizzato senza autorizzazioni. Nonostante una diffida, l'evento si è svolto comunque e il titolare dello stabilimento balneare coinvolto è stato denunciato. La polizia ha sequestrato il lido, che aveva ospitato l’evento non autorizzato. La vicenda ha portato a ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Evento senza autorizzazioni e nonostante una diffida: denunciato il titolare dello stabilimento balneare a Licola. Sigilli a un’area di circa 700 metri quadrati. Una serata di musica e divertimento si è trasformata in un’operazione delle forze dell’ordine sul litorale flegreo. A Licola, un dj set abusivo che aveva attirato circa 700 persone è stato interrotto da Carabinieri e Polizia di Stato, con il sequestro dell’intero stabilimento balneare. Il blitz è scattato nel territorio di Pozzuoli, dove da giorni circolava sui social la promozione dell’evento. L’iniziativa, molto pubblicizzata online, aveva richiamato centinaia di giovani, inconsapevoli del fatto che la serata si stesse svolgendo senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa sui pubblici spettacoli.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Licola, dj set abusivo con 700 persone: sequestrato lido Notizie correlate Dj set abusivo organizzato su noto lido di Licola: struttura sequestrata, 700 persone presentiL’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. Festa in spiaggia con 700 persone, ma mancano le autorizzazioni: sequestrato un lido a LicolaBlitz di carabinieri e polizia in uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli: in spiaggia era stato organizzato un dj set senza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Dj set abusivo sul noto lido a Licola, scatta il sequestro della strutturaUn dj set organizzato senza alcuna autorizzazione e pubblicizzato sui social network è costato caro al titolare di uno stabilimento balneare di via Sibilla, a Licola, denunciato dopo un controllo cong ... internapoli.it Festa in spiaggia con 700 persone, ma mancano le autorizzazioni: sequestrato un lido a LicolaBlitz di carabinieri e polizia in uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli: in spiaggia era stato organizzato un dj set senza autorizzazioni ... fanpage.it