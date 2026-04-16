POZZUOLI Licola | dj set senza autorizzazione lido sequestrato da Carabinieri e Polizia

A Licola, nella zona di Pozzuoli, le forze dell'ordine hanno sequestrato uno stabilimento balneare dopo aver scoperto che si stava svolgendo un dj set senza le autorizzazioni necessarie. Il proprietario della struttura è stato denunciato. L'intervento è stato effettuato da Carabinieri e Polizia, che hanno agito per rispettare le normative vigenti e garantire la sicurezza pubblica.

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