Palladino verso l’addio all’Atalanta spunta Pioli per la panchina bergamasca | CM

Raffaele Palladino potrebbe lasciare il ruolo di allenatore dell’Atalanta dopo meno di un anno alla guida della squadra. La società sta valutando diverse opzioni per la panchina, tra cui quella di un altro allenatore che al momento non è ancora stato confermato. La decisione sulla sua eventuale sostituzione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Raffaele Palladino potrebbe salutare l’Atalanta dopo neanche una stagione completa alla guida della formazione bergamasca. Raffaele Palladino potrebbe salutare l’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato alla guida dell’Atalanta in seguito all’esonero di Juric, Raffaele Palladino ha fatto bene in nerazzurro con il tecnico che, però, potrebbe non essere confermato sulla panchina della formazione lombarda che si starebbe già guardando attorno. Non ci sarebbe completa unità d’intenti tra il tecnico e la società con l’Atalanta che starebbe già valutando le ipotesi per la propria panchina qualora dovesse arrivare una separazione tra le parti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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