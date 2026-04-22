Arezzo, via Romana è stata riqualificata con un intervento infrastrutturale da quattro milioni di euro, volto a migliorare la sicurezza del sistema idraulico locale. I lavori, terminati recentemente, rappresentano il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa, che ha portato alla messa in sicurezza di un’area considerata storicamente a rischio di problemi legati alle criticità idriche.

Un massiccio intervento infrastrutturale da 4 milioni di euro ha messo in sicurezza il sistema idraulico della zona di via Romana ad Arezzo, segnando la conclusione di un percorso iniziato anni fa per proteggere un’area storicamente vulnerabile. I lavori, che hanno la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’azienda Nuove Acque, si sono ufficialmente conclusi nel mese di marzo 2026, portando sollievo a un quartiere spesso penalizzato dalle criticità idrogeologiche. La cronologia di un progetto strategico tra ingegneria e tutela del patrimonio. Il piano di adeguamento del drenaggio urbano è stato articolato in due fasi distinte per gestire la complessità dell’intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, via Romana è sicura: finiti i lavori da 4 milioni di euro

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