La nuova caserma della stazione carabinieri di Manoppello intitolata a Nicola Mambella

È stata ufficialmente inaugurata la nuova caserma della stazione dei carabinieri di Manoppello, che porta il nome di Nicola Mambella. La struttura è stata dedicata al carabiniere decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare, deceduto durante il servizio. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine. La nuova sede si trova in una posizione strategica, con spazi rinnovati e funzionali.

Inaugurata e intitolata al carabiniere Medaglia d'Oro al Valor Militare 'alla memoria' Nicola Mambella la nuova sede della stazione dei carabinieri di Manoppello.La cerimonia, in via D'Annunzio, si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il comandante.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Inaugurata a Scilla la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Fava e GarofaloLa cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del generale di divisione Riccardo Sciuto e delle massime autorità regionali e cittadine... Quindici, inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio AmmaturoQuindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M. Panoramica sull’argomento Intitolata a Nicola Mambella la nuova Caserma dei Carabinieri di ManoppelloManoppello. Gioia, ma anche tanta emozione. La comunità di Manoppello si è ritrovata stamane, lunedì 20 aprile, in via D’Annunzio ... abruzzolive.it Carabinieri: caserma intitolata alla memoria della medaglia di bronzo al valor militare Nicola MambellaNel corso della mattinata, alla presenza del Comandante Interregionale Ogaden, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, del Comandante della […] ... ecoaltomolise.net