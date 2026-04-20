Campo Lavoro una festa di popolo e un risultato da record | raccolti oltre 194 mila euro

Si è conclusa con grande successo la 46esima edizione del Campo Lavoro missionario, una manifestazione che ha coinvolto l’intera diocesi e che ha visto una partecipazione numerosa sotto il sole e tra temperature elevate. La raccolta di fondi ha superato i 194 mila euro, segnando un risultato record per l’evento. La giornata si è conclusa con una grande partecipazione popolare, simbolo di solidarietà e impegno.

Tanto sole, tanto caldo, ma soprattutto tanta solidarietà. La 46esima edizione del Campo Lavoro missionario, la grande raccolta che ha coinvolto l’intera Diocesi, si è conclusa con un successo al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Dai soli mercatini dei sei Campi sono entrati 194.251 euro.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate "Una piega per lo Ior", la maratona di solidarietà conquista Forlì: raccolti oltre 4 mila euroNon c’è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci “temporary beauty salon” aperti in contemporanea domenica L’obiettivo?... Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La forza di un sacco giallo: il Campo Lavoro missionario; Verso il decreto sul lavoro per il Primo Maggio: tutte le ipotesi in campo; Mezzogiorno, creatività in (Buon) Campo; Campo largo, Boccia: Le primarie le faremo tre mesi prima delle elezioni, ma prima viene il programma. Rimini, successo per il Campo lavoro missionario: dai soli mercatini raccolti 194.251 euroTanto sole, tanto caldo, ma soprattutto tanta solidarietà. La 46ª edizione del Campo Lavoro missionario, la grande raccolta che ha coinvolto l’intera Diocesi, si è conclusa con un successo al di sopra ... altarimini.it I mercatini del Campo Lavoro volano. Record storico dell'iniziativa solidaleTanto sole, tanto caldo, ma soprattutto tanta solidarietà. La 46ª edizione del Campo Lavoro missionario, la grande raccolta che ha coinvolto l’intera Diocesi, si èconclusa con un successo al di sopra ... msn.com