Stefano Sensi rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro | merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono

Stefano Sensi ha ritrovato spazio e forma con l’Anorthosis Famagosta a Cipro, attirando l’attenzione dei tifosi italiani. La sua esperienza in Italia con Inter e Sassuolo è stata interrotta da problemi fisici e periodi di inattività. Recentemente, è stata resa nota una clausola da 300 mila euro legata a un possibile ritorno nel campionato nazionale, mentre il suo nome viene spesso discussa tra chi lo vede pronto per una seconda occasione e chi nutre dubbi sulla sua condizione.

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