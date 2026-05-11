Stefano Sensi rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro | merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono
Stefano Sensi ha ritrovato spazio e forma con l’Anorthosis Famagosta a Cipro, attirando l’attenzione dei tifosi italiani. La sua esperienza in Italia con Inter e Sassuolo è stata interrotta da problemi fisici e periodi di inattività. Recentemente, è stata resa nota una clausola da 300 mila euro legata a un possibile ritorno nel campionato nazionale, mentre il suo nome viene spesso discussa tra chi lo vede pronto per una seconda occasione e chi nutre dubbi sulla sua condizione.
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Perché nessuno ha voluto Stefano Sensi in Serie A ed è finito a giocare a Cipro: come sta andandoChe fine ha fatto Stefano Sensi dopo essersi svincolato dal Monza nella scorsa estate: titolarissimo nel massimo campionato cipriota con l'Anorthosis.
Si parla di: Che fine ha fatto Stefano Sensi? Dal Camp Nou alla rinascita a Cipro; Ex Sampdoria: Stefano Sensi brilla a Cipro. Puó essere un’occasione? I numeri.
?? Rinascita totale a Cipro per Stefano #Sensi, autore di ben 8 gol e 6 assist con l'#AnorthosisFamagosta: grazie a una clausola rescissoria di soli 300.000 euro il centrocampista potrebbe presto tornare in Italia, secondo voi merita una nuova chance in #Seri facebook
Dalla maglia nerazzurra alla rinascita a Cipro: Stefano Sensi si confessa! ??? #Sensi #Inter #GazzettaDelloSport #Chivu #Oaktree #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #Scudetto #Anorthosis #Djokovic x.com
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