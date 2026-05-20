La notte europea dei musei Dagli Uffizi all’Accademia Cultura aperta fino alle 23
Sabato sera, molte tra le principali istituzioni culturali si sono aperte al pubblico fino alle 23, offrendo l’opportunità di visitare musei e gallerie anche dopo l’orario di chiusura normale. Tra le attrazioni coinvolte ci sono alcune delle più note e visitate, come gli Uffizi e l’Accademia. L’evento rientra nella manifestazione europea dedicata alle aperture serali dei musei, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e stimolare l’interesse per l’arte e la cultura.
di Olga Mugnaini Se c’è una città dei musei quella è. E sabato sera tante delle nostre meraviglie artistiche apriranno al chiar di luna per celebrare la XVI edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, International Council of Museums, che è la principale organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti. In prima fila le istituzioni statali, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia con apertura straordinaria dalle 19 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.30 e biglietto di accesso al costo simbolico di euro 1, salvo le gratuità di legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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