Sabato sera, molte tra le principali istituzioni culturali si sono aperte al pubblico fino alle 23, offrendo l’opportunità di visitare musei e gallerie anche dopo l’orario di chiusura normale. Tra le attrazioni coinvolte ci sono alcune delle più note e visitate, come gli Uffizi e l’Accademia. L’evento rientra nella manifestazione europea dedicata alle aperture serali dei musei, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e stimolare l’interesse per l’arte e la cultura.

di Olga Mugnaini Se c’è una città dei musei quella è. E sabato sera tante delle nostre meraviglie artistiche apriranno al chiar di luna per celebrare la XVI edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, International Council of Museums, che è la principale organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti. In prima fila le istituzioni statali, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia con apertura straordinaria dalle 19 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.30 e biglietto di accesso al costo simbolico di euro 1, salvo le gratuità di legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La notte europea dei musei. Dagli Uffizi all’Accademia. Cultura aperta fino alle 23

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