La Notte dei musei accende i luoghi della cultura cesenate | tutte le aperture straordinarie in programma

Sabato 23 maggio, Cesena ospiterà la nuova edizione della “Notte dei Musei”, un evento che prevede l’apertura straordinaria di musei, spazi espositivi e luoghi della memoria della città. Durante la serata, i visitatori potranno accedere a diversi siti culturali in orari diversi dal consueto, scoprendo esposizioni e ambienti generalmente chiusi al pubblico. L’iniziativa coinvolge più di un luogo e si svolge in modo coordinato per offrire un’offerta culturale ampliata.

Sabato 23 maggio Cesena vivrà la nuova edizione della “Notte dei Musei”, appuntamento culturale che ogni anno apre al pubblico musei, spazi espositivi e luoghi della memoria in una veste inedita e suggestiva. Per una sera, il patrimonio artistico e storico cittadino si animerà attraverso visite. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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