Musei gratis e aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta tutte le mostre in programma

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, la regione della Tuscia organizza aperture straordinarie di musei e mostre temporanee, offrendo l’ingresso gratuito in diversi luoghi di interesse culturale. Le iniziative prevedono anche aperture straordinarie di alcune strutture, con orari ampliati rispetto a quelli usuali, consentendo ai visitatori di scoprire le esposizioni in programma durante questo periodo.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga A Pasqua e Pasquetta la Tuscia si lascia incantare dalle sue variegate bellezze artistiche e culturali. Nei giorni delle festività pasquali, infatti, musei, gallerie, parchi archeologici e ville statali rimangono aperti. Per l'occasione, in entrambe le giornate, sono aperti anche i luoghi della cultura della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale con i seguenti orari: La giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, coincide con l'iniziativa “Domenica al museo”. Sono pertanto aperti e gratuiti tutti i musei e i parchi archeologici statali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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