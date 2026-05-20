La Nord rompe il blocco | confermata la presenza della curva gara 3 sarà una bolgia

Nella serata di ieri, è stata confermata la presenza dei tifosi della Nord alla partita di gara 3, rompendo così il blocco precedentemente annunciato. La decisione è arrivata dopo un confronto tra le parti coinvolte, motivato dalla voglia dei sostenitori di sostenere la squadra in questa fase decisiva. La curva sarà quindi presente all’interno dello stadio, trasformando l’ambiente in una vera e propria bolgia, come già anticipato nelle settimane precedenti.

La decisione in tarda serata, con una sorta di dietrofront imposto dall'amore verso la squadra e per continuare a supportare i colori. Sono queste, a grandi linee, le motivazioni che hanno spinto la Curva Nord a rompere il blocco sulla presenza in palazzetto e decidere di recitare, per gara 3 in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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4K Full VersionThe Moment I Met You | Ren Hao, Ireine Song, Li Yu Hao | | Fresh Drama

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