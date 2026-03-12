Pesaro vince al 5° set | la finale ad Atene sarà una bolgia

Pesaro ha vinto la partita al quinto set contro il Panathinaikos ad Atene, assicurandosi un passaggio alla finale della Challenge Cup. La sfida si è conclusa con la vittoria delle tigri di Pesaro, che hanno conquistato il punto decisivo nel match europeo. La partita si è svolta in uno stadio gremito, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo fino alla fine.

La sfida per la Challenge Cup si è decisa solo al quinto set, con le tigri di Pesaro che hanno superato il Panathinaikos ad Atene. La vittoria al tie-break apre la strada alla finale in Grecia, dove l’atmosfera sarà densa e complessa. Il primo tempo della finalissima appartiene a Vallefoglia, ma il cammino verso il titolo non sarà lineare. La squadra guidata da Pistola ha mostrato carattere, vincendo 3-2 dopo aver perso il quarto parziale contro un avversario greco tenace. Con 1938 spettatori presenti nell’arena, la partita è stata uno scontro diretto tra due stili di gioco opposti. L’andamento del match: dal dominio iniziale allo slittamento nel quarto set. 🔗 Leggi su Ameve.eu

