La Curva Nord della Lazio ha comunicato che sarà presente alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, annunciando la propria partecipazione. Nel frattempo, un patto tra tifosi e l’allenatore della squadra è stato annunciato per la partita all’Olimpico, mentre il settore organizzato del tifo ha deciso di non partecipare al derby di campionato. La situazione si inserisce nel quadro delle diverse scelte e strategie adottate dai supporter.

di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia: patto tra tifosi e Maurizio Sarri per l’Olimpico, ma il tifo organizzato diserterà il derby di campionato. La Coppa Italia si accende non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Attraverso un comunicato ufficiale, il tifo organizzato della Lazio ha confermato che sarà regolarmente presente allo Stadio Olimpico per la finale del 13 maggio contro l’ Inter. La decisione nasce da un vero e proprio “patto” stretto tra i gruppi della Nord, la squadra e il tecnico Maurizio Sarri: i tifosi hanno garantito il loro supporto per spingere i ragazzi verso il trofeo in una sfida che, giocando a Roma, vedrà il popolo laziale come protagonista assoluto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, la Curva Nord della Lazio annuncia la presenza per la finale con l’Inter. Il comunicato

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