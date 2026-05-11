80 anni dal voto alle donne | Ravenna ospita Silvia Calamandrei figlia del noto giurista
A ottant’anni dall’introduzione del diritto di voto alle donne, Ravenna accoglie Silvia Calamandrei, figlia del noto giurista. L’evento intende ricordare questa tappa storica e riflettere sul percorso verso la parità di genere. La presenza della figura rappresenta un collegamento tra il passato e il presente, in un’occasione dedicata a celebrare i progressi fatti e a discutere delle sfide attuali.
Celebrare gli 80 anni del suffragio universale per costruire un futuro di parità sulle fondamenta della storia. Nasce con questo intento l'evento “Le Donne della Repubblica – 80 anni di progressi dal voto alle donne ad oggi”, che si terrà giovedì 28 maggio a Ravenna, a Palazzo Rasponi dalle Teste.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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