80 anni dal primo voto alle donne La storia di Tina Anselmi | se ne parla in un incontro

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Circolo Pd Bertinoro ha organizzato un incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto alle donne. L'evento si concentra sulla figura di Tina Anselmi e sulla sua importanza nella storia politica italiana. Durante l'incontro vengono presentate testimonianze e approfondimenti su questa fase significativa e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.