80 anni dal primo voto alle donne La storia di Tina Anselmi | se ne parla in un incontro
In occasione della Giornata internazionale della donna, il Circolo Pd Bertinoro ha organizzato un incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto alle donne. L'evento si concentra sulla figura di Tina Anselmi e sulla sua importanza nella storia politica italiana. Durante l'incontro vengono presentate testimonianze e approfondimenti su questa fase significativa e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.
Il Circolo Pd Bertinoro organizza un appuntamento, in occasione della Giornata internazionale della donna, sugli "80 anni dal primo voto alle donne. La storia di Tina Anselmi", per giovedì, alle 20:30, alla Polisportiva Panighina (via Campolongo, 80). In questa occasione, Chiarastella Campanelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L’anniversario della democrazia 80 anni dal primo voto alle donneNel 2026 l’Italia celebra un anniversario che ha segnato una svolta profonda nella sua storia democratica: ottant’anni fa, nel 1946, le donne...
Il diritto di voto alle donne compie 80 anni, un incontro dell'Anm di Palermo al cinema Rouge et NoirDurante l'iniziativa sarà anche presentato il "CalenDiario" 2026 dell'Associazione nazionale magistrati dedicato alle Madri Costituenti e sarà...