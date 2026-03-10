Aci Milano premia il campione del mondo WEC Alessandro Pier Guidi

Aci Milano ha organizzato una cerimonia per consegnare un premio a Alessandro Pier Guidi, campione del mondo WEC. La premiazione è rivolta ai Soci con licenza sportiva rilasciata dall’Automobile Club Milano e si propone di riconoscere i risultati ottenuti nelle competizioni automobilistiche. L’evento si è svolto a Milano, coinvolgendo atleti e appassionati del settore.

MILANO (ITALPRESS) – Una premiazione per celebrare vittorie, onorevoli piazzamenti e meriti agonistici dei Soci che gareggiano con licenza sportiva rilasciata da Automobile Club Milano. Un appuntamento che si ripete ogni anno e che nell'edizione 2026 è stato ospitato ieri sera in una location d'eccezione, l'Autodromo Nazionale Monza. Nell'impianto brianzolo oltre settanta tra Piloti, Commissari di Percorso e Scuderie hanno ricevuto coppe, targhe e pergamene dopo i successi conseguiti nel 2025. Ospite d'onore Alessandro Pier Guidi, Campione del Mondo assoluto Wec (World Endurance Championship) con la Ferrari 499P numero 51. Un trionfo di straordinaria importanza per il nostro Socio che ha portato Ferrari alla vittoria nella classifica costruttori, a 53 anni dall'ultimo Titolo assoluto Endurance.