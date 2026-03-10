Automobile Club Milano premiato il campione del mondo Alessandro Pier Guidi

L'Automobile Club Milano ha premiato il campione del mondo Alessandro Pier Guidi, riconoscendolo per i risultati ottenuti nel corso della sua carriera. Durante l’evento è stato presente come ospite d’onore il campione del mondo assoluto del Wec (World Endurance Championship) con la Ferrari. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi appassionati e rappresentanti del settore automobilistico.

