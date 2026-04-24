Arezzo si prepara per la partita di domenica 26 aprile, con diverse iniziative in programma prima dell’incontro. La musica di Pau accompagnerà i tifosi durante la giornata, mentre il bus per la festa partirà poco prima dell’inizio dell’evento. Dopo la partita, sono previsti fuochi d’artificio per celebrare l’occasione. La città si sta organizzando per vivere l’appuntamento sportivo in modo speciale, senza lasciarsi influenzare dalla tradizione legata alla scaramanzia.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Canzone Amaranto, l’ inno di Pupo, non sarà l’unica colonna sonora insieme ai cori dei tifosi, in programma per la partitissima di domenica 26 aprile. Un’ora prima del big match Arezzo-Torres delle 14.30 infatti, sarà il sound di Pau dei Negrita a rotolare verso la sud e non solo. Il frontman della band aretina sarà il protagonista di un evento live al Comunale nel prepartita della gara decisiva per il salto in serie B dell’Arezzo protagonista quest’anno di un campionato incredibile e sempre ai vertici. Allo stadio ci sarà un accompagnamento sonoro da bordo campo opera dell’artista aretino per sostenere la squadra della propria città insieme ai tifosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo sfida anche la scaramanzia: prima la musica di Pau, poi il bus per la festa e i fuochi d’artificio

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