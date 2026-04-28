Iran la guerra in diretta Teheran propone la riapertura di Hormuz Trump scettico Merz Germania | Stati Uniti umiliati

Dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, le notizie più recenti riferiscono che Teheran ha proposto di riaprire lo Stretto di Hormuz e di rinviare i colloqui sul programma nucleare. Nel frattempo, un politico tedesco ha commentato che gli Stati Uniti si trovano in una posizione di umiliazione. La proposta di Teheran arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con le autorità iraniane che cercano di negoziare alcune questioni chiave.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran propone la riapertura dello Stretto di Hormuz e il rinvio dei colloqui sul programma nucleare di Teheran. Trump scettico. Friedrich Merz: "Stati Uniti umiliati".🔗 Leggi su Fanpage.it

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