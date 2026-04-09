Dalle truffe in Sicilia alla scalata nella mafia romana | chi è il boss pentito del selfie con Meloni

Un’immagine scattata nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano ha portato alla luce un legame tra un uomo coinvolto in attività criminali e la leader di un partito politico. La fotografia, pubblicata sui social, mostra un selfie con la politica, ma presto si sono aperte indagini sulle sue frequentazioni e sui suoi precedenti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge truffe in Sicilia e attività mafiose nella capitale.