Dalle truffe in Sicilia alla scalata nella mafia romana | chi è il boss pentito del selfie con Meloni
Un’immagine scattata nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano ha portato alla luce un legame tra un uomo coinvolto in attività criminali e la leader di un partito politico. La fotografia, pubblicata sui social, mostra un selfie con la politica, ma presto si sono aperte indagini sulle sue frequentazioni e sui suoi precedenti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge truffe in Sicilia e attività mafiose nella capitale.
Tutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli d’Italia. L’immagine, diffusa da Report, mostra Gioacchino Amico accanto all’attuale premier, allora leader di un partito in piena ascesa. Secondo gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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