Negli ultimi anni, le autorità italiane hanno portato avanti numerose operazioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, con arresti e sequestri di beni che hanno coinvolto diversi gruppi. Un report dell’agenzia di stampa Ageei riporta i dati più recenti, evidenziando le azioni di diversi governi contro ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra, con dettagli sulle date, le quantità di beni sequestrati e i numeri delle persone arrestate.

Ci sono numeri, date, dettagli delle operazioni ed entità dei sequestri economici condotti dai vari governi contro ‘ndrangheta, la camorra e cosa nostra nel report “Mafia: i risultati dei governi” realizzato dall’agenzia di stampa Ageei. Una fotografia che non lascia dubbi su quale esecutivo, dal 2008 a oggi, abbia assestato i colpi più duri: il governo Meloni domina ampiamente la classifica, segnando nel solo 2024, indicato da Ageei come «anno record», oltre 1500 arresti e sequestri per 714 milioni di euro. Particolarmente significativo poi, alla luce delle polemiche e delle illazioni, il dato che riguarda il solo clan Senese, quello per... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lotta alla mafia: con Meloni record di arresti, sequestri di beni e colpi durissimi al clan Senese. Tutti i numeri

“La vedo nervosa…”, Bonelli imita e provoca Meloni. E sulla mafia: “In FdI iscritti che fanno riferimento al clan Senese”“Presidente del Consiglio, oggi la vedo molto nervosa, noi le diciamo che come Alleanza Verdi Sinistra siamo pronti ad andare al voto e a governare...

Meloni nel 2019 con Gioacchino Amico, pentito clan Senese ad evento FdI, la premier: “Impegno cristallino contro la mafia”Gioacchino Amico torna al centro dell’attenzione mediatica per una fotografia risalente al 2019 che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni durante un...

Temi più discussi: Alessandra Dolci, la magistrata cremonese impegnata nella lotta alla mafia nel Nord Italia, assume la guida della Procura di Venezia; L’olio di Capaci, simbolo della lotta alla mafia, in dono all’arcivescovo di Trento; VIDEO | A scuola di legalità, un mese di incontri per la lotta alla mafia: Giovani senza punti di riferimento; MELONI RISPONDE: IMPEGNO CONTRO LE MAFIE CRISTALLINO.

Palermo Città della Legalità, un mese nelle scuole per educare alla lotta alla mafiaÈ stato presentato, oggi, mercoledì 8 aprile, nella sala Pietro Scaglione di palazzo Palagonia alla Gancia, il progetto Palermo Città della Legalità, promosso dal Comune. L’iniziativa partirà il 1 ... blogsicilia.it

A Taino un ciclo di incontri dedicato alla lotta contro la mafiaIl programma coinvolge Franco la Torre, figlio di Pio (assassinato da Cosa Nostra), e l'ex membro del pool di Palermo Ignazio De Francisci e Santi Palazzolo, simbolo della resistenza al racket delle e ... varesenews.it

La minaccia di Allah” racconta il mio impegno nella lotta alla radicalizzazione islamica. Una battaglia che ho portato avanti prima nella mia città, Monfalcone, da sindaco, e che oggi porto con me anche in Europa. In questi anni ho visto, approfondito e studi - facebook.com facebook

Appunti di viaggio Non molla mai Jannik. Soffre, lotta, caldo, schiena, calo energetico, ma alla fine vince sempre. Gli alieni fanno così. Finisce 6-1 6-7 6-3 per Jannik e alla fine concede un set come invece fanno gli umani dopo averne vinti (ennesimo recor x.com