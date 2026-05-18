Il futuro di Allegri al Milan dipenderà dagli esiti della stagione in corso. Il tecnico ha avuto un incontro con il presidente del club, nel quale ha presentato alcune richieste per proseguire il suo incarico. Non è ancora stato deciso se continuerà alla guida della squadra, anche in caso di qualificazione alla Champions League. La decisione finale verrà presa solo dopo la conclusione delle competizioni in corso.

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa Spalletti Elkann, cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà. Motivi e retroscena Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davvero Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri incontra Cardinale, le richieste del tecnico per restare al Milan: può dire addio nonostante la Champions!

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