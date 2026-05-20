La lista degli impresentabili e il caso Festa | forma contro sostanza
Il 20 maggio 2026, la Commissione parlamentare Antimafia ha inserito nella lista degli impresentabili Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino. La decisione riguarda un elenco di candidati considerati non idonei alla partecipazione elettorale, e la presenza di Festa si aggiunge a quella di altri soggetti giudicati inadempienti ai requisiti richiesti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui criteri utilizzati per definire gli impresentabili e sulla differenza tra le norme formali e la sostanza delle candidature.
Avellino, 20 maggio 2026 – Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, è stato inserito dalla Commissione parlamentare Antimafia nell'elenco dei candidati cosiddetti impresentabili. Il candidato ha risposto con una nota in cui contesta alcune delle premesse su cui si fonda quell'inserimento. Vale la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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