La lista degli impresentabili e il caso Festa | forma contro sostanza

Il 20 maggio 2026, la Commissione parlamentare Antimafia ha inserito nella lista degli impresentabili Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino. La decisione riguarda un elenco di candidati considerati non idonei alla partecipazione elettorale, e la presenza di Festa si aggiunge a quella di altri soggetti giudicati inadempienti ai requisiti richiesti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui criteri utilizzati per definire gli impresentabili e sulla differenza tra le norme formali e la sostanza delle candidature.

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