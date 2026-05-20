La letteratura diventa spettacolo | alunni da applausi al Salone del Libro

Al Salone del Libro di Torino, gli studenti hanno partecipato a un evento che ha portato la letteratura dal contesto scolastico a quello dello spettacolo. Durante la manifestazione, sono stati protagonisti di esibizioni che hanno unito musica, recitazione e collaborazione di gruppo. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in attività che hanno reso più dinamica la presentazione di testi e autori, offrendo loro uno spazio per esprimersi in modo creativo e coinvolgente.

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