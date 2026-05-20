La letteratura diventa spettacolo | alunni da applausi al Salone del Libro
Al Salone del Libro di Torino, gli studenti hanno partecipato a un evento che ha portato la letteratura dal contesto scolastico a quello dello spettacolo. Durante la manifestazione, sono stati protagonisti di esibizioni che hanno unito musica, recitazione e collaborazione di gruppo. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in attività che hanno reso più dinamica la presentazione di testi e autori, offrendo loro uno spazio per esprimersi in modo creativo e coinvolgente.
Dal banco di scuola al palco del Salone del Libro di Torino, trasformando la letteratura in musica, gioco di squadra e spettacolo. È stata un’esperienza da ricordare quella vissuta dai 26 studenti delle classi 3ªB, 3ªC, 3ªD e 3ªE del plesso Ponti, protagonisti della finale nazionale del contest “Comix Mashup Games Letterario”, competizione dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori arrivati da tutta Italia. La finale si è svolta lunedì all’interno della grande cornice del Salone del Libro e ha messo alla prova fantasia, creatività e capacità di lavorare insieme. La prima sfida chiedeva ai ragazzi di cimentarsi, in appena dieci minuti, nella scrittura di un tautogramma sul tema “Il mondo salvato dai ragazzi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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