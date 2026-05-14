In vista del Salone del Libro 2026, la direttrice ha letto un messaggio di augurio inviato dal Papa Leone XIV. Nel testo, si invita la letteratura a sostenere il riconoscimento della dignità di ogni persona. L'evento si prepara ad aprire le sue porte, con l’obiettivo di promuovere la cultura e il confronto tra autori e lettori. La presenza del messaggio papale sottolinea il legame tra letteratura e valori umani fondamentali.

Per la partenza del Salone del Libro 2026, la direttrice Annalena Benini ha letto il messaggio di augurio del Papa Leone XIV. “In un tempo che sembra soffocato dall’orrore della guerra e dal gelo dell’indifferenza, i bambini con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi accendono nella società una luce di speranza”, ha scritto il Pontefice in occasione dell’edizione di quest’anno, dedicata al romanzo di Elsa Morante ‘Il mondo salvato dai ragazzini’. “C’è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili e che diventi sempre di più scuola di fraternità e di pace”, scrive ancora Leone XIV. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salone del Libro 2026, il messaggio del Papa: "La letteratura aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona"

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