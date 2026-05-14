Salone del libro Torino capitale mondiale della letteratura per 5 giorni

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 14 a lunedì 18 maggio si svolge a Torino la 38ª edizione del Salone del Libro, che si tiene nel complesso del Lingotto, su una superficie di 147 mila metri quadrati. L’evento, dedicato alla letteratura, coinvolge numerosi espositori e autori, attirando visitatori da diverse parti del mondo. La manifestazione si svolge in cinque giorni consecutivi e rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati ai libri a livello internazionale.

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Al via il Salone del Libro, alla 38ª edizione in questo 2026. Si tiene da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, su una superficie espositiva di 147mila metri quadri al Lingotto. Più di 500 gli stand, 1.250 i marchi editoriali, oltre 2.700 gli eventi in programma nell'arco dei 5 giorni di festival.Salone.🔗 Leggi su Today.it

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