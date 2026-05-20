La Lazio di Sarri ha stabilito un nuovo record di infortuni, con un totale di 52 incidendi, di cui circa 20 muscolari. La stagione si è rivelata complicata per la squadra, anche se alcuni hanno tentato di sostenere il percorso con la finale di Coppa Italia, che si è conclusa con una sconfitta contro l’Inter in modo piuttosto netto. La serie di infortuni ha influito sulla disponibilità dei giocatori e sulla continuità delle prestazioni della squadra durante tutto l’anno.

È stata un’annata indubbiamente negativa per la Lazio di Sarri, anche se qualcuno ha provato a riabilitarla con la finale di Coppa Italia di fatto non giocata contro l’Inter (è stata un tiro a segno). C’è però un record che la squadra di Sarri ha battuto. Ed è quello degli infortuni, anche muscolari. Una vera e propria falcidia. Altro che le accuse che parte della tifoseria ha mosso nei confronti di Antonio Conte. Gli infortuni muscolari dei biancocelesti quest’anno sono paragonabili all’invasione delle cavallette. Come ricordava Il Messaggero, solo nella preparazione estiva ci sono stati otto infortuni muscolari. Roba che Antonio Conte sarebbe stato arrestato e processato per direttissima in Tribunale non dai media. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Lazio di Sarri ha battuto il record di infortuni: 52, una ventina muscolari

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