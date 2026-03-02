Beatrice Valli ha raccontato in lacrime come suo figlio Alessandro abbia subito un malore durante una partita di calcio a Sanremo. Dopo aver ricevuto una pallonata al petto, il bambino si è svenuto per circa venti secondi prima di avere una crisi. Beatrice Valli ha dovuto rientrare rapidamente a Milano a causa di questa emergenza.

Ore di paura per Beatrice Valli, che è dovuta prontamente rientrare a Milano da Sanremo dopo che il figlio Alessandro ha avuto un malore sul campo da calcio. È lei stessa a raccontarlo sui social, spiegando cosa sia successo. “Ale mentre giocava a calcio, durante l’allenamento, ha preso una pallonata forte al petto, è svenuto per una ventina di secondi e poi ha avuto una crisi abbastanza importante per l’impatto”, sono le sue parole su Instagram. I soccorsi sono stati immediati a partire dal team della società sportiva: “Grazie alla prontezza e velocità di tutta la società sportiva, è come se fossi stata lì e partecipe di quel che è successo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha preso una pallonata al petto, è svenuto per una ventina di secondi e poi ha avuto una crisi”: Beatrice Valli racconta in lacrime il malore del figlio Alessandro

