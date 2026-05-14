Kennet Eichhorn gioca a centrocampo nell’Hertha Berlino, ha 16 anni (classe 2009) e in questa stagione ha riscritto il libro dei record tedeschi già tre volte: esordiente più giovane della 2. Bundesliga ad agosto, gol più giovane in coppa a dicembre e la settimana scorsa è diventato il marcatore più giovane nella storia della 2. Bundesliga. Un gol segnato con la tranquillità di un veterano, anche se sarà maggiorenne solo nel 2027. Trentadue chilometri. La distanza che separa Bernau bei Berlin dalla capitale tedesca, più o meno come Milano da Lodi. Da quella cittadina silenziosa del arriva il giocatore che mezza Europa si sta contendendo. Eichhorn inizia a giocare a calcio in un piccolo club, l’SV Mühlenbeck 1947. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il re delle finte" è del 2009, ha battuto tre record e ha una clausola che fa gola: chi è Kennet Eichhorn

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