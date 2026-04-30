Ascoli la media punti più alta | numeri da record per i playoff

L'Ascoli ha concluso la stagione regolare con 77 punti, registrando la media più alta tra le squadre che accederanno ai playoff. La squadra ha ottenuto 23 vittorie durante il campionato e la difesa ha subito appena 23 gol complessivi. Questi risultati rappresentano numeri record per il club in questa fase della competizione. Il bilancio è stato presentato dal presidente, che ha evidenziato anche la performance complessiva della squadra.

?? Cosa sapere L'Ascoli chiude la stagione regolare con 77 punti e la media più alta per i playoff. Il bilancio di Tomei vede 23 successi e la difesa con soli 23 gol subiti. I 77 punti accumulati dall'Ascoli in 36 sfide di campionato garantiscono ai bianconeri il primato assoluto come media punti tra tutte le squadre che disputeranno i prossimi playoff nazionali. Mentre la squadra di Tomei vive l'ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti prevista per domani pomeriggio pre .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, la media punti più alta: numeri da record per i playoff Notizie correlate Ascoli, sfida al San Marino per i playoff: la squadra rinata complica i conti, bianconeri a caccia di punti.L’Atletico Ascoli punta a ritrovare il successo domenica pomeriggio al “Del Duca”, ospitando il San Marino in una sfida cruciale per le ambizioni... Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto: numeri a confronto con il passatoL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola propone un'interessante analisi sulla stagione del Milan. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie C Girone B, volata finale: Arezzo e Ascoli a pari punti, novanta minuti per la gloria; Picchio e amaranto da Oscar, 80 punti possono non bastare: se finiscono pari sarà promosso l'Arezzo per i gol negli scontri diretti; Ascoli, difesa di ferro e un ritorno da primato: i numeri della stagione regolare; Serie C, i verdetti di tutti i gironi. Ascoli Calcio, ai playoff con la miglior media punti di tutte le 28 partecipanti. Solo le tre promosse hanno fatto meglioI bianconeri di Francesco Tomei hanno conquistato 77 punti in 36 partite, con un indice medio di 2.138. Meglio hanno fatto solamente Vicenza, Arezzo e Benevento, ovvero le tre squadre promosse ... picenotime.it Ascoli Calcio, solo la leggendaria squadra di Renna ha avuto una media punti superiore ai ragazzi di TomeiL' Ascoli ha chiuso il secondo posto del girone B di Serie C 2025/2026 con 77 punti grazie a 23 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. I bianconeri di Francesco Tomei vantano una media di 2,138 punti ... picenotime.it Ascoli-Guidonia, daspo di tre anni per un tifoso bianconero https://veratv.it/articoli/id-81628/ascoli-guidonia-daspo-di-tre-anni-per-un-tifoso-bianconero - facebook.com facebook A Rieti un confronto tra i Sindaci delle Città dell’Appennino Centrale: L’Aquila, Ascoli Piceno e Rieti x.com