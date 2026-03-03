Trevisani a spada tratta sulla Juve | È una squadra che gioca e ha un’idea Merita la Champions? Penso questo 

Riccardo Trevisani ha commentato la Juventus dopo il pareggio in trasferta contro la Roma. Ha affermato che la squadra gioca con un’idea chiara e si impegna nel modo giusto. Secondo lui, la Juventus merita di partecipare alla Champions League. Queste sono le sue parole, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Trevisani non ha dubbi: “Vlahovic stava esultando per una Champions che non giocherà con la Juve”Non è di certo un mistero che Dusan Vlahovic sia uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione.

Tacchinardi senza peli sulla lingua sulla Juve: «Gioca sempre senza centravanti. Se questa è la squadra che deve arrivare quarta, non può arrivarci per questo motivo» Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.