Lavoro a Padova più di un colloquio su tre va a vuoto | in Veneto un terzo delle imprese senza candidati

A Padova, più di un colloquio su tre nel settore del lavoro non si è concluso con un candidato presente. In tutta la regione Veneto, circa un terzo delle imprese che hanno avviato una selezione non hanno avuto nessuno che si sia presentato all’appuntamento. I dati relativi al 2025 indicano che quasi un’intera sessione di colloqui su tre non è andata a buon fine per questa ragione. La situazione si ripete in diverse aree della regione, evidenziando difficoltà nel reperire candidati disponibili.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto rileva l’ufficio studi della Cgia, sulla base dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.Il fenomeno ha registrato una crescita molto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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