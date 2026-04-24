Legambiente Avellino – Alveare | al via nuove convenzioni per i tesserati

Legambiente Avellino – Alveare ha annunciato l’attivazione di nuove convenzioni dedicate ai propri soci e socie. Le collaborazioni si inseriscono in un piano di ampliamento della rete di partner sul territorio, con l’obiettivo di offrire vantaggi e facilitare l’accesso a servizi e iniziative legate alla sostenibilità. La scelta di rafforzare i rapporti con le realtà locali mira a promuovere stili di vita più rispettosi dell’ambiente e coinvolgere attivamente la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Legambiente Avellino – Alveare amplia la rete di collaborazioni sul territorio e annuncia una serie di nuove convenzioni riservate ai propri soci e socie, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sostenibili e rafforzare il legame con le realtà locali. Le convenzioni attivate permettono agli iscritti e alle iscritte di usufruire di sconti e agevolazioni presso diverse attività del territorio, incentivando al tempo stesso un consumo più consapevole e responsabile. Nel dettaglio: Casa Naima, After Plastic di Galazzo Enrico, Biophilia, Italia In Pasta, Erboristeria La Gramigna, Cinema Partenio, Ciclostazione S.R.L.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legambiente Avellino – Alveare: al via nuove convenzioni per i tesserati Notizie correlate Legambiente Avellino-Alveare lancia nuove convenzioni per i tesseratiLegambiente Avellino - Alveare amplia la rete di collaborazioni sul territorio e annuncia una serie di nuove convenzioni riservate ai propri soci e... Tutela dell'acqua, Legambiente Avellino organizza un laboratorio per bambini e bambineLegambiente Avellino - Alveare invita bambini e bambine a partecipare a un laboratorio creativo dedicato alla tutela della risorsa idrica, che si... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Legambiente Avellino Alveare: sconti e agevolazioni sul territorio; Mercogliano per Natura: al via la raccolta di testimonianze sul patrimonio verde del territorio. Piazza Garibaldi divide Avellino: commercianti chiedono lo stop, Legambiente difende la strada scolasticaAd Avellino si accende il confronto su Piazza Garibaldi, dove la sperimentazione della strada scolastica sta dividendo attività commerciali e associazioni. Da un lato Confesercenti provinciale, che ra ... irpinianews.it Avellino, il flash mob di Legambiente: Qui stazione fantasma, i treni non arrivano maiDa una parte c'è l'alta velocità/alta capacità Napoli-Bari che collegherà in futuro Napoli a Bari in due ore attraversando Irpinia e Sannio, dall'altro però ci sono ritardi che mortificano le zone ... napoli.repubblica.it Legambiente Avellino - Alveare. Penny Ora · Here This. Il 19 aprile ci siamo rimboccati le maniche per un gesto semplice ma importante: prenderci cura del nostro territorio. Con Spiagge e Fondali Puliti ci siamo ritrovati ad Atripalda per un’azione concreta di - facebook.com facebook