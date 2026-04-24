Legambiente Avellino-Alveare lancia nuove convenzioni per i tesserati

Legambiente Avellino-Alveare ha annunciato l’attivazione di nuove convenzioni riservate ai propri soci e socie. Le collaborazioni riguardano diverse realtà sul territorio e sono state pensate per offrire vantaggi e servizi dedicati. La decisione si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’associazione per promuovere pratiche sostenibili e rafforzare i rapporti con le realtà locali. Le convenzioni sono state rese note tramite comunicazioni ufficiali.

Legambiente Avellino - Alveare amplia la rete di collaborazioni sul territorio e annuncia una serie di nuove convenzioni riservate ai propri soci e socie, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sostenibili e rafforzare il legame con le realtà locali.Le convenzioni attivate permettono agli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Tutela dell'acqua, Legambiente Avellino organizza un laboratorio per bambini e bambineLegambiente Avellino - Alveare invita bambini e bambine a partecipare a un laboratorio creativo dedicato alla tutela della risorsa idrica, che si... Mobilità e ambiente: Legambiente lancia il nuovo questionario provincialeTempo di lettura: < 1 minutoE’ stata lanciata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino –...