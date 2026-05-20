La Gazzetta dello Sport ha evidenziato l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale, in parallelo con la conferma di Allegri come allenatore del Napoli. La testata ha fatto riferimento anche al successo degli Europei del 2016, ricordando quel momento come un “miracolo”. La discussione si concentra sulla possibilità di un secondo incarico di Conte in ambito azzurro, senza altri dettagli o analisi sulle motivazioni.

Nei desiderata che la Gazzetta dello Sport in questi giorni sta palesando, dopo Allegri al Napoli c’è un contestuale Antonio Conte-bis in Nazionale. E’ un endorsement ben argomentato, con qualche crepa di dubbio, perfetto per dare anche una risposta al mistero di questi giorni: acclarato ormai che Conte lascerà il Napoli, che farà poi? La risposta della Gazzetta è dunque la Nazionale, con qualche distinguo. Ma è una causa che viene perorata partendo da un ricordo che molti di noi hanno divelto dalla memoria. Ve la ricordate la formazione dell’Italia con cui Conte arrivò ai quarti degli Europei 2016, perdendo solo ai rigori con la Germania campione del mondo? Buffon in porta, difesa Barzagli-Bonucci-Chiellini, ma poi a centrocampo Florenzi, Sturaro, Parolo, Giaccherini e De Sciglio, in attacco Pellé ed Eder. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta spinge per il Conte-bis in Nazionale, e ricorda il miracolo degli Europei 2016

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