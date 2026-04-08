Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l’accordo tra il tecnico e la nazionale sarebbe già concluso, con il mister che si troverebbe già a Coverciano. La testata smentisce inoltre l’esistenza di un contratto in corso con il suo attuale club, definendolo come una semplice illusione. La situazione sembra ormai definita, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Per la Gazzetta è tutto già fatto e Conte sta già dormendo a Coverciano. Contratto in essere col Napoli? Facezie. Figc decapitata e in preda ai venti di burrasca? Embè? L’importante è dare il salentino lontano dal Golfo. Dalla prima pagina, in cui è raffigurato Conte in tripudio con una bandiera tricolore sulle spalle, all’intervista-endorsement del sempreverde Giaccherini, all’accostamento (sigh) di Thiago Motta, stamattina la Rosea ha dato il meglio di sé. Conte è già in Nazionale e non lo sapevamo. Come detto, la prima pagina è tutto un programma: Prima pagina Gazzetta Bello, no? Poi cosa troviamo? Ah si il pezzo di Vincenzo D’Angelo: Qualora Conte dovesse ricevere la proposta per allenare la Nazionale, con ogni probabilità chiederà a De Lurentiis di liberarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta dà già Conte in Nazionale

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