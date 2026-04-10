La Gazzetta dello Sport insiste sull’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale, sostenendo che questa scelta potrebbe essere vantaggiosa anche per il club partenopeo. La testata dedica spazio a un’analisi delle possibili implicazioni economiche e strategiche, cercando di dimostrare come un accordo con il ct potrebbe portare benefici a entrambe le parti. La critica si concentra sul tono e sulla coerenza delle argomentazioni proposte.

La Gazzetta continua nella sua opera di — come vogliamo definirla? — destabilizzazione? Autoconvincimento? Stavolta, per spingere Conte in Nazionale, arriva addirittura a fare i conti in tasca al Napoli. Il pezzo è di Marco Iaria. Conte in Nazionale? Situazione Win-Win. Si legge sulla Rosea: Il ritorno di Antonio Conte in Nazionale sarebbe il classico scenario “win- win”. L’Italia ritroverebbe il ct capace di portarla ai quarti degli Europei 2016 dopo aver raccolto i cocci di Brasile 2014, mentre il bilancio del Napoli si libererebbe dell’ingaggio pesantissimo di un tecnico che richiede molto anche nella costruzione della rosa. Intendiamoci, Conte è sempre stato un valore aggiunto per le squadre che ha allenato: sarebbe ingeneroso non tenere conto della sua abilità nel valorizzare il capitale umano a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta non si dà pace: “Conte in Nazionale converrebbe anche al Napoli”

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