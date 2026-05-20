La fredda luce del giorno su Italia 1 | trama cast e durata del film con Henry Cavill

Da movieplayer.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Italia 1 viene trasmesso un film del 2012, un thriller d'azione che vede protagonisti attori come Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. La pellicola si svolge durante il giorno, e la narrazione si concentra su eventi intensi e scene di tensione. La durata del film è di circa due ore. La trasmissione permette di seguire una trama ricca di colpi di scena e azione, con un cast di attori noti nel settore cinematografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il thriller d'azione con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver in onda stasera su Italia 1: storia, cast e dettagli del film del 2012. Una serata all'insegna dell'azione e della tensione internazionale quella proposta da Italia 1, che questa sera mercoledì 20 maggio, in prima serata alle 21:30 porta sullo schermo il thriller La fredda luce del giorno. Con un ritmo serrato e una trama ricca di colpi di scena, il film trascina lo spettatore in un intrigo fatto di rapimenti, servizi segreti e segreti di famiglia, dove nulla è come sembra e la fuga diventa l'unica possibilità di sopravvivenza. La Trama: un incubo sotto il sole della Spagna La storia segue Will Shaw (Henry Cavill), un giovane uomo d'affari americano che raggiunge la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la fredda luce del giorno su italia 1 trama cast e durata del film con henry cavill
© Movieplayer.it - La fredda luce del giorno su Italia 1: trama, cast e durata del film con Henry Cavill
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco: il giorno delle gemelle, la testimonianza di Marco e il movente | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

Video Garlasco: il giorno delle gemelle, la testimonianza di Marco e il movente | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

Sullo stesso argomento

Leggi anche: The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3

Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast e durata del film in onda stasera su Rai 1Un venerdì 1° maggio all'insegna dei sentimenti quello di Rai 1, che propone, in prima serata, il film Someone Like You - L'eco del cuore, tratto dal...

henry cavill la fredda luce delLa fredda luce del giorno, Italia 1 | Trama e cast dell’action con Cavill e Willis, oggi 20 maggio 2026La fredda luce del giorno, in onda oggi mercoledì 20 maggio su Italia 1 alle 21.20, è un action thriller con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. ilsussidiario.net

La fredda luce del giorno su Italia 1: trama, cast e durata del film con Henry CavillStasera su Italia 1 va in onda La fredda luce del giorno, thriller del 2012 con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Scopri trama, cast, curiosità e tutte le informazioni sul film ambientato ... movieplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web