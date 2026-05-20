La fredda luce del giorno su Italia 1 | trama cast e durata del film con Henry Cavill

Stasera su Italia 1 viene trasmesso un film del 2012, un thriller d'azione che vede protagonisti attori come Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. La pellicola si svolge durante il giorno, e la narrazione si concentra su eventi intensi e scene di tensione. La durata del film è di circa due ore. La trasmissione permette di seguire una trama ricca di colpi di scena e azione, con un cast di attori noti nel settore cinematografico.

Il thriller d'azione con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver in onda stasera su Italia 1: storia, cast e dettagli del film del 2012. Una serata all'insegna dell'azione e della tensione internazionale quella proposta da Italia 1, che questa sera mercoledì 20 maggio, in prima serata alle 21:30 porta sullo schermo il thriller La fredda luce del giorno. Con un ritmo serrato e una trama ricca di colpi di scena, il film trascina lo spettatore in un intrigo fatto di rapimenti, servizi segreti e segreti di famiglia, dove nulla è come sembra e la fuga diventa l'unica possibilità di sopravvivenza. La Trama: un incubo sotto il sole della Spagna La storia segue Will Shaw (Henry Cavill), un giovane uomo d'affari americano che raggiunge la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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