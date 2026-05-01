Un venerdì 1° maggio all'insegna dei sentimenti quello di Rai 1, che propone, in prima serata, il film Someone Like You - L'eco del cuore, tratto dal romanzo della scrittrice bestseller Karen Kingsbury Una storia d'amore che resiste al tempo e alle prove della vita: questo è, in breve, Someone Like You - L'eco del cuore, il film che va in onda stasera su Rai 1 alle 21:30. Tratto dal romanzo omonimo dell'autrice bestseller Karen Kingsbury questo dramma romantico e familiare è prodotto dalla società della stessa scrittrice, che ne ha affidato la regia Tyler Russell, figlio della Kingsbury. La trama completa di Someone Like You - L'eco del cuore Dawson Gage è un giovane architetto legato da sempre a London Quinn, amica d'infanzia e presenza costante della sua vita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast e durata del film in onda stasera su Rai 1

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Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1Someone Like You - L'eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1. Appuntamento questa sera, 1 maggio 2026, ore 21.30 ... tpi.it

Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast e durata del film in onda stasera su Rai 1Stasera su Rai 1 Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast e storia del film romantico tratto da Karen Kingsbury, tra amore, perdita e una gemella segreta. movieplayer.it

Someone Like You: amore, perdita e fede sullo schermo Questa sera alle 21.40 su Rai 1 va in onda Someone Like You – L’eco del cuore, un film romantico tratto dall’omonimo bestseller di Karen Kingsbury. La storia segue Dawson Gage, un giovane arch - facebook.com facebook