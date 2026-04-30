Nel segno di Mat striscione al Palazzetto dello sport | Continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi

Nel palazzetto dello sport è stato esposto uno striscione dedicato a una persona di nome Mat, con la scritta “Continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi”. La partita di serie B1 femminile si è disputata domenica 26 aprile al Pala Bcc Romagnolo, tra l’Elettromeccanica Angelini e Passione Valdarno, che ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 3-0, con set di 23-25, 10-25 e 22-25.

Domenica 26 aprile al Pala Bcc Romagnolo, nella terzultima giornata del campionato di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si è arresa per 0-3 (23-25, 10-25, 22-25) a Passione Valdarno, quarta forza del campionato. Ad assistere al match, combattuto nel primo e terzo parziale, alcuni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mathias cade sugli sci e muore a 12 anni, papà Alberto: “Continuerà a vivere, donati gli organi”Ravenna, 7 aprile 2026 – Il mondo dello sport romagnolo è in lutto per la morte di Mathias Tonti, 12 anni, di Cesena, deceduto oggi a seguito di una... Apprendisti Stregoni. Musical di beneficenza al Palazzetto dello SportCAMAIORE "Apprendisti Stregoni Si impara ballando" è il titolo dello spettacolo di danza e canto con il quale la danza ed il canto, linguaggi... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nel segno di Mat, striscione al Palazzetto dello sport: Continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi; Sellaroli carica il Big Mat Grosseto: Possiamo essere la mina vagante; Monique Wittig; Big Mat, solo vittorie per i team ’rosa’. Ippica: al sant'Artemio di Treviso stagione nel segno delle donneL'ippodromo Sant'Artemio di Treviso annuncia l'apertura del meeting primaverile nel segno delle donne. Il sipario si alzerà domenica 8 marzo con la prima giornata dedicata al galoppo. L'evento ... ansa.it Questa mattina la visita guidata "San Severo da scoprire: vicoli, storie, tesori" in compagnia dei simpaticissimi amici della classe IV G dell'I.C. "San Benedetto", plesso "Andrea Pazienza" di San Severo (29/04/2026) #sansevero #visitaguidata #mat #museoaltot - facebook.com facebook