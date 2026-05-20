La fortuna bacia Ceccano | vinti oltre 21mila euro con il Simbolotto

Nel recente concorso del Gioco del Lotto, un giocatore nella provincia di Frosinone ha vinto oltre 21.000 euro con il Simbolotto. La notizia si aggiunge a una serie di vincite registrate nel Lazio, regione che continua a essere protagonista di premi significativi. La schedina vincente è stata giocata nella zona di Ceccano, portando un grande risultato a chi ha partecipato all’estrazione. La vincita si inserisce in un quadro di premi distribuiti in diverse aree del territorio regionale.

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