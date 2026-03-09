La fortuna bacia il casertano | vinti 20.000 euro al 10eLotto

Nel fine settimana, due vincite significative sono state registrate nel 10eLotto in Campania. Venerdì 6 e sabato 7 marzo sono stati assegnati complessivamente 52.000 euro, con premi di 26.000 euro cadauno. Una delle vincite è stata realizzata nel casertano, dove un giocatore ha portato a casa 20.000 euro.

Festeggia la Campania nei concorsi del 10eLotto di venerdì 6 e sabato 7 marzo, con due colpi da 26mila euro complessivi. E' stato centrato un "9", con una giocata da 3 euro, da un fortunato giocatore di Santa Maria a Vico, in un punto vendita di Via Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che gli ha assicurato una vincita di 20.000 euro. A questi si aggiungono, 6mila euro vinti a Napoli in Via Emanuele Gianturco. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 771,2 milioni di euro da inizio anno.