Flotilla Cusimano Usb | Governo italiano complice del genocidio palestinese
Un rappresentante sindacale ha accusato il governo italiano di essere complici di un presunto genocidio in Palestina, affermando che l’esecutivo non ha adottato alcuna posizione critica nei confronti di quanto sta accadendo. La dichiarazione si riferisce a una situazione di violenza e repressione in atto nella regione, con il commento che il governo italiano non si sia espresso pubblicamente contro queste azioni. La presa di posizione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulle responsabilità internazionali e le scelte politiche in materia di conflitti.
“Il governo italiano è palesemente complice di un genocidio che si sta perpetuando e non riesce in alcun modo neanche a criticarlo”. A dirlo è Pietro Cusimano, leader di Usb Milano, a margine del corteo per lo sciopero generale di 24 ore, in partenza da Piazzale Loreto, mentre tra i manifestanti si era appena diffusa la notizia dell’intercettazione delle navi della Global Summud Flotilla da parte della marina israeliana. “La flottiglia sta conducendo un’operazione umanitaria – ha proseguito Cusimano – e c’era bisogno di qualcuno che la coprisse istituzionalmente. Non è avvenuto da nessuna parte: è stata lasciata da sola, e questo è inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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