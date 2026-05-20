Dalla fine di maggio, i Piani di Ragnolo, situati sopra Sarnano, si trasformano in un vasto tappeto di fiori selvatici, tra cui genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli. Questo spettacolo naturale, meno noto rispetto ad altri luoghi, rappresenta un’esplosione di colori e profumi che attira appassionati di flora spontanea e appassionati di natura. Le orchidee selvatiche, presenti in questa zona, contribuiscono a rendere questa fioritura un evento di grande fascino.

Quando si parla di fioritura sui Sibillini la mente va subito ai campi colorati sul Pian Grande di Castelluccio. In realtà, dalla fine di maggio alla metà di giugno, sbocciano anche le orchidee dei Piani di Ragnolo, l’altopiano che sovrasta Sarnano, in provincia di Macerata. È “l’altra fioritura”. Uno spettacolo da contemplare e fotografare, magari partecipando al concorso fotografico Sassotetto in Fiore organizzato dall’associazione turistica Pro Sarnano. Oltre alle orchidee selvatiche, ci sono genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli. “Una meraviglia per gli occhi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fioritura "segreta" dei Sibillini con le orchidee selvagge: dove si trova lo spettacolo mozzafiato (che non è Castelluccio)

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