Un giovedì tra mostre esposizioni e orchidee selvagge | gli eventi di oggi
Giovedì 14 maggio nell’Aretino sono in programma diverse attività culturali. Sono previste mostre e esposizioni, oltre a un evento dedicato alle orchidee selvatiche. Per segnalare altri incontri o iniziative, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.
Gli eventi di oggi, giovedì 14 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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