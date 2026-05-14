Un giovedì tra mostre esposizioni e orchidee selvagge | gli eventi di oggi

Giovedì 14 maggio nell’Aretino sono in programma diverse attività culturali. Sono previste mostre e esposizioni, oltre a un evento dedicato alle orchidee selvatiche. Per segnalare altri incontri o iniziative, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

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